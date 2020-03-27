معوض: خلال أيام قليلة سأطلق مبادرة تتعلق بفحوصات كورونا

أعلن النائب ​ميشال معوض​ أنه "خلال أيام قليلة ساطلق مبادرة تتعلق بفحوصات كورونا"، مشيرا الى ان "هناك اصحاب فنادق وضعوا فنادقهم بتصرف البلدية ونحن نجهز 60 غرفة فيها لحجر المصابين". وفي حديث تلفزيوني، لفت معوض الى انه "يجب فضح الاشخاص الذين يمارسون التنمر تجاه المصابين ب​فيروس كورونا​"، معتبرا ان "هذه الثقافة تساهم بطريقة مباشرة بنشر فيروس كورونا، اذ يصبح المصاب خائفا من الإعلان عن إصابته".

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