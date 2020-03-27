أسامة سعد: للإسراع في تقديم الإغاثة لجميع السكان في منطقة صيدا

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ مندوبي ​المؤسسات الأهلية​ في المقر الذي تم تخصيصه لها في الطابق الأول لمبنى ​بلدية صيدا​. وجرى خلال اللقاء البحث في الخطوات التحضيرية للمباشرة بتوزيع قسائم الإغاثة لسكان صيدا والجوار.

وشدد سعد على ضرورة الإسراع في توزيع القسائم من دون أي تأخير نظراً لأن الضائقة المعيشية التي يعاني منها الناس قد بلغت حداً لا يسمح بأي تأجيل. كما شدد على أن يكون التوزيع متزامناً في كل المناطق والأحياء.

وأكد على ضرورة أن يشمل التوزيع كل المقيمين في نطاق مدينة صيدا وجوارها، ومن دون أي شكل من أشكال التمييز، سواء في ما يتعلق بالانتماء الطائفي أو المناطقي أو الجنسية. ذلك لأن تداعيات الوباء والضائقة المعيشية إنما تشمل الجميع.

Advertisements

وطالب سعد الحكومة بأن تقوم بواجبها في توفير احتياجات الناس المعيشية في هذه الظروف الاستثنائية، من دون المزيد من التأجيل والتسويف.

من جهة ثانيةـ التقى سعد رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​ حيث عقدا اجتماعاً تناولا فيه الخطط والإجراءات في مجال مواجهة تداعيات الوباء على مختلف الصعد.

وقد جرى البحث خلال الاجتماع في سبل توفير الأموال اللازمة لصندوق الدعم الذي تشرف عليه البلدية، وذلك من مالية البلدية والحكومة والتبرعات، بحيث يكون قادرا على تأمين احتياجات الناس الأساسية.