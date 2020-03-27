سفارة لبنان في السنغال: تسجيل 6 اصابات بكورونا بين أبناء الجالية اللبنانية

أشارت سفارة ​لبنان​ في ​السنغال​ إلى انه "نظرا للتطورات المتعلقة بانتشار ​فيروس كورونا​ في السنغال ووجود عدد من الاصابات بين صفوف أبناء الجالية، عقد سفير لبنان في السنغال سامي حداد اجتماعا طارئا أمس في دار السفارة، في حضور رجال الدين وممثلين عن الجمعيات اللبنانية والاطباء ورؤساء المستشفيات والمدرسين، وتقرر تشكيل لجنة طوارئ تضم ممثلين عن الاطباء والجمعيات ورجال الاعمال وشباب الجالية لتقوم بمتابعة حالات الاصابة بين اللبنانيين، التي بلغ عددها ستة اشخاص، وهم يتلقون العناية اللازمة في مستشفى DIAMNIADIO، وتسجيل ومساعدة اللبنانيين المحتاجين أو العالقين في السنغال، والذين يرغبون في العودة إلى لبنان".

ولفتت السفارة في بيان لها الى انه "تم البحث في الخطوات المستقبلية، في حال تم إعلان الحجر الكامل على كل الأراضي السنغالية، كما تم توجيه نداء إلى اللبنانيين لدعوتهم لالتزام منازلهم وعدم الخروج، إلا في حالات الضرورة القصوى مع الالتزام الكامل بتعليمات السلطات المحلية. وتم تخصيص رقم ساخن لتمكين أفراد الجالية من الاتصال بالسفارة في كل حالات الطوارىء أو الحاجة على مدار الساعة: 09 39 466 78 - 00221".