وليد جنبلاط تفقد سوق بقعاتا وبلديات الشوف استكملت اجراءاتها الوقائية

تفقد رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وعقيلته نورا جنبلاط سوق ​بقعاتا​ ​الشوف​ الرئيسي، واطلع من بعض اصحاب التعاونيات والسوبر ماركت على الاجراءات الوقائية في مؤسساتهم.

من جهة ثانية، أعلن بيان للتقدمي، أن "بلديات الشوف استكملت اجراءاتها الوقائية لمواجهة ​فيروس كورونا​، بالتعاون مع الدفاع المدني والقوى الامنية والتقدمي الذي استقدم لهذه الغاية آلات تعقيم متطورة وطور أنابيب لسيارات الدفاع المدني بحيث تقوم برش السيارات والشوراع بسهولة. وبالمقابل شهدت شوارع الشوف حركة سير خجولة والتزاما بإقفال المؤسسات غير المشمولة بحال الطوارىء، وسيرت القوى الامنية من امن داخلي وجيش بالتعاون مع شرطة البلديات، دوريات للتأكد من عملية الاقفال وإنذار المخالفين".

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