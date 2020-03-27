شبان قطعوا شارع سوريا في التبانة احتجاجا على توقف أعمالهم بسبب منع التجول

نفذ عدد من الشبان في ​شارع سوريا​ في التبانة اعتصاما، وقاموا بقطع الطريق احتجاجا على بدء تنفيذ قرار منع التجول، مطالبين ​الحكومة​ بتأمين الطعام لهم ولعائلاتهم بعد أن توقفت أعمالهم وأرزاقهم بسبب الإقفال. وأطلقوا الهتافات التي تدعو ​الدولة​ إلى تأمين أدنى سبل العيش بكرامة للفقير قبل منعه من التجول، فيما حضرت إلى المكان عناصر ​الجيش​ وهي تعمل على فتح الطريق ومنع التجمع.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.

واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.