حواجز ودوريات للامن العام انفاذا لقرار مجلس الوزراء بتمديد فترة التعبئة العامة

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان، انها "باشرت اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم الموافق في 27 آذار بإقامة الحواجز وتسيير الدوريات تطبيقا للقرارات الصادرة عن وزير الداخلية، انفاذا لقرار ​مجلس الوزراء​ بتمديد فترة التعبئة العامة حتى تاريخ 12 نيسان المقبل، متمنية على جميع المواطنين والمقيمين واصحاب المحال والمؤسسات الذين يشملهم القرار، الالتزام والتقيد التام بمنع التجول والاقفال، تحت طائلة التوقيف والملاحقة القانونية". ​​

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