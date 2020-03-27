الحاج حسن: هناك شفافية تامة من قبل الحكومة ووزارة الصحة في الإعلان عن حالات الاصابة بكورونا

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​ أن "هناك شفافية تامة من قبل الحكومة ووزارة الصحة في الإعلان عن حالات الاصابة ب​فيروس كورونا​ في لبنان"، معتبرا أن "ازمة كورونا فاقمت التحدي المعيشي مما دفع الحكومة اللى اقرار 75 مليار ليرة في جلستها أمس لمساعدة العائلات الفقيرة، وقد بدأت اللجنة الوزارية المختصة برئاسة رئيس الحكومة ​حسان دياب​ العمل لدرس آلية صرف الأموال على المستحقين".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الحاج حسن الى انه "طالبت الحكومة بتقديم مساعدات مالية وليس عينية فقط لانها لا تكفي في ظل استمرار حالة التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل"، مؤكدا انه "رغم ​الوضع الاقتصادي​ الصعب ولكن لا أولوية تفوق مساندة العائلات الفقيرة".

وكشف الحاج حسن أن "نسبة الفقر في لبنان قبل الازمة الاقتصادية كانت بحدود 40 بالمئة واليوم وصلت الى حدود 60 بالمئة".