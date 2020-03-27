بيروت الحكومي: 27 حالة شفاء وتماثل 4 ووفاة مصاب ومجموع الحالات المثبتة مخبريا 72 حالة

أعلنت ​مستشفى بيروت الحكومي​، في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ المستجد، أن "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل الى 72 حالة، من ضمنها 4 حالات نقلت من مستشفيات أخرى".

وأشارت إلى "تماثل 4 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، من بينها المريض الإيراني الجنسية الذي كان في وضع حرج سابقا وزوجته"، لافتة إلى أن "مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا بلغ منذ البداية 27 حالة شفاء".

ولفتت إلى "وفاة مصاب بفيروس الكورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا"، مؤكدة أن "وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

