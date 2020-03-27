نفى رئيس مجلس إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي الدكتور اندريه القزيلي، في حديث لـ"النشرة"، المعلومات التي تحدثت عن فرار أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا من المستشفى، موضحاً أن المريض شك بإصابته وأرسل لاجراء فحص الـpcr في مستشفى بيروت الحكومي.
وكشف القزيلي أن المستشفى أبلغت شرطة البلدية لمتابعة أمر المريض بعد أن تواصلت مع مستشفى بيروت الحكومي التي أكدت أنه لم يحضر لاجراء الفحص، كما أنها حاولت الإتصال به على الرقم الذي كان قد زودها به لكنه خطه كان مقفلاً.
وأكد القزيلي أنه لا يمكن الجزم باصابة المريض من عدمها، نظراً إلى المستشفى لم تجر له فحص الـpcr لأنها لم تبدأ بإجراء الفحص.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس إدارة مستشفى فتوح كسروان يوضح عبر النشرة حقيقة فرار مريض مصاب بالكورونا من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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