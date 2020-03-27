رئيس بلدية جل الديب: تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في جل الديب

أعلن رئيس ​بلدية جل الديب​ ريمون عطية، في بيان، أنه "تأكّدت من فترة وجيزة أول إصابة ب​فيروس كورونا​ في جل الديب"، موضحاً أنه "بناء على الامكانات المتوفرة قد تم نقل المصاب للمعالجة في مستشفى مختصّ".

وأوضح أنه "تم أيضاً الحجر المنزلي على كل من كان على التصاق تام بالمصاب من أقارب أو أفراد العائلة"، مشيراً إلى أنه "تم الإستعانة بجهة متخصصة بتعقيم وتطهير بيت المصاب وما بداخله، والدرج، والمصعد، وموقف السيارة".

وأشار إلى أننا "لا نزال في مرحلة الخطر الشديد ومن الضروري التشدد بتنفيذ القرارات والتوجيهات، لا سيما بالحجر المنزلي والحدّ من التنقّل، إلى حين تراجع حدة إنتشار الوباء والمدة المتوقعة الكاملة هي 5 أسابيع".