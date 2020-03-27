رئيس بلدية الحدت دعا وزارة الصحة لابلاغ البلديات المعنية بأية إصابة بكورونا

أوضح رئيس ​بلدية الحدت​ جورج ادوار عون، في بيان، أن إدارة مستشفى القديس جورجيوس في الأشرفية أكدت له أن المربي المرحوم انطوان نصري حويس من بلدة المريجة وسكان الحدت كان مصاباً ب​فيروس كورونا​، مشيراً إلى أنه عند الاتصال بأهل الفقيد لتعزيتهم اولاً واستيضاحهم حول سبب الوفاة لم يحصل على جواب واضح.

وأعلن أنه "على الفور بادرت الى تحريك وتوجيه فريق من المختصين لتعقيم المبنى حيث يقيم المتوفي وعائلته وحرصت على اتخاذ سائر الاجراءات الاحترازية والوقائية، ووجهت عنايتي أيضاً لتكون ترتيبات الجنازة والدفن وفق معايير السلامة".

وأوضح أنه "علمت اليوم بالذات بأن الفقيد كان قد أدخل الى مستشفى belle vue منذ حوالي الأسبوع نقل بعدها الى مستشفى القديس جورجيوس حيث توفي"، قائلاً: "لا أهل الفقيد ولا المستشفى ولا ​وزارة الصحة العامة​ قاموا بابلاغ البلدية بالاصابة، وحدها واقعة الوفاة هي التي دفعتنا الى استقصاء الوقائع التي عرضناها بكل أمانة".

وطالب وزارة الصحة العامة بابلاغ البلديات المعنية بأية إصابة لتقوم الأخيرة بواجباتها الوقائية، أكانت بلدية الحدت أو أية بلدية أخرى.