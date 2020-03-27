مخرومي: واجب الحكومة اعادة اللبنانين أكانوا مصابين او أصحاء

اعتبر رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "‏من واجب الحكومة في هذه المرحلة ان تركز على إعادة اللبنانيين إلى بلدهم سواء أكانوا أصحاء او مصابين".

وأشار إلى أننا "نسمع صرخاتهم من الخارج وهم يطالبون بالعودة وبعضهم لا يملك المال لا للبقاء في أماكنهم ولا للعودة أصلا، هؤلاء لبنانيون وحقهم ان يكونوا بين عائلاتهم في هذه المرحلة الصعبة".

وفي وقت سابق، دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​الحكومة​ الى عقد جلسة إستثنائية اليوم قبل الغد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في اماكن إنتشارهم في شتى اصقاع الارض وبعضها خال من ​المستشفيات​ ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية.

من جهته، لفت رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إلى ان "هناك لبنانيين في الخارج يريدون العودة الى لبنان نظرا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في لبنان، واليوم نحن لا نستطيع اجراء اي استثناء قبل نهاية فترة التعبئة العامة، وهذا الموضوع هو حماية للبنانيين في الخارج وحماية للبلد، وبكل الاحوال نحن ندرس تصوراً واضحاً لهم قبل 12 نيسان".