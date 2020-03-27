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لافروف يشيد بالتعاون بين بلاده والصين في محاربة فيروس كورونا

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أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني ​وانغ يي​ محاربة وباء ​فيروس ​".

ولفتت زاخاروفا إلى أن "الجانبين بحثا الوضع الذي نشأ بسبب الوباء، وأشادا بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في محاربة الوباء ومنع انتشاره، وأشارا إلى فاعلية الإجراءات التي تتخذ في البلدين".

كما أوضحت أن "الوزيرين أكدا أيضاً على أهمية تكثيف الاتصالات بهدف حماية المواطنين في البلدين"، لافتةً إلى أنه "شددا على أن روسيا والصين تواصلان تطوير الشراكة الاستراتيجية وتتخذان مواقف موحدة تجاه القضايا الدولية وتعزيز التنسيق السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات موسكو وبكين في مجال الحفاظ على الأمن والسلام باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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