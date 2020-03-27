الصحة الفرنسية: تسجيل 299 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسة، تسجيل 299 حالة وفاة جديدة إثر إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1995 شخص.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أعلن تمديد الإغلاق في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 15 نيسان المقبل، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​".

وفي السياق، أقرت ​الحكومة الفرنسية​ ترخيص وصف دواء الملوروكين لمعالجة المصابين بوباء "كوفيد 19"، الذي اعتاد الأطباء استخدامه في ما مضى، كدواء للحمى القلاعية أو ​الملاريا​.