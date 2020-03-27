الرئيس الايطالي: أوروبا تحتاج مبادرات جديدة ويجب أن تسقط المقاربات القديمة لأنها لم تنفع

اعتبر الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتريلا، أن "​أوروبا​ تحتاج مبادرات جديدة"، مشيرا إلى أن "المقاربات القديمة يجب أن تسقط لأنها لم تنفع شيئا مع المستجدات والواقع الجديد".

ولفت ماتريلا الى انه كان يأمل في أن يتحرك الجميع قبل أن يواجه ​فيروس كورونا​ كل أوروبا، بدل أن يتأخروا في ذلك.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد افادت عن تسجيل حوالى ألف وفاة في ​إيطاليا​ في أسوأ حصيلة يومية في العالم.