مسؤول بالاتحاد الأوروبي: المساعدات الإنسانية مسموح بها في ظل العقوبات

أشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ بيتر ستانو، إلى أن "المساعدات الإنسانية والطبية مسموح بها حتى في ظل العقوبات"، لافتاً إلى أنه "على الشركات والأطراف الأخرى الانتباه للأمر".

وشدد ستانو على أنه "من حيث المبدأ، عندما تكون العقوبات اقتصادية وتتعلق بمنع التصدير، فإن هذا الأمر يستثني المواد الغذائية والمساعدات الطبية، وهذا ينطبق على الوضع الحالي في ظل تفشي وباء ​كورونا​".

وتأتي تصريحات ستانو في معرض رده على أسئلة بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من رسالة بعث بها مندوبو 8 دول لدى ​الأمم المتحدة​ بينها ​سوريا​ وايران إلى للأمين العام للمنظمة، مطالبين فيها برفع العقوبات لمساعدتهم على التصدي لوباء كورونا.