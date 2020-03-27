زاخاروف: عواقب انتشار فيروس كورونا في سوريا ستكون وخيمة

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أن "انتشار كورونا المستجد في سوريا، قد يكون له عواقب وخيمة نظرا لوجود مخيمات كبيرة من النازحين لا تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق".
وشددت زاخاروفا على أنه "من الضروري مساعدة الحكومة السورية على توفير الحماية الكافية والوصول إلى الخدمات الطبية لجميع المحتاجين"، موضحةً أن "الولايات المتحدة الأميركية بصفتها الطرف الذي يحتل هذه المنطقة، هي المسؤولة بشكل كامل عن السكان المدنيين هناك وضمان الاحتياجات الإنسانية".
وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا، لافتةً إلى أن جميع الحالات كانت قادمة من الخارج.
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