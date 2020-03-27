السلطات الأميركية ترفض تعليق العقوبات على دول تعاني من كورونا

أعلنت ​السلطات الأميركية​ رفضها للنداءات المطالبة بتعليق العقوبات على الدول التي تعاني من ​فيروس كورونا​ المستجد. وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 15 فرداً و5 شركات مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني. ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض العقوبات على تلك الشركات المتواجدة في العراقي وإيران"، لافتةً إلى أن "المستهدفين قاموا أيضا بنقل مساعدات إلى المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في العراق مثل "كتائب حزب الله العراقي"، و"عصائب أهل الحق".

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