مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا

أقر ​مجلس النواب الأميركي​ يقر مشروع قانون حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لمواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​. وتلحظ الخطة بحسب المشروع ارسال شيك بقيمة 1200 دولار الى عدد كبير من الأميركيين ونحو 400 مليار دولار من المساعدات للشركات الصغيرة اضافة الى 500 مليار للشركات الكبرى التي ستخضع لاشراف مراقب عام، فضلا عن مئة مليار دولار للمستشفيات و30 مليارا لتمويل الابحاث الهادفة الى ايجاد لقاح وعلاجات لكوفيد-19.

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