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السلطات الأردنية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت ​السلطات الأردنية​ تسجيل 23 إصابة جديدة ب​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 235 إصابة، في ظل تماثل 16 حالة للشفاء.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت عن حزمة من الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، "عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، بسبب كثرة الإصابات فيها".

وأوضح العضايلة أن "القرار جاء حمايةً للمناطق الأخرى داخل هذه المحافظة، والتي لم يتمّ الاشتباه بحالات إصابة فيها"، مشدداً على أن "الحكومة تستمرّ بالتعاون مع القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، على إيصال الخدمات الضروريّة لمناطق العزل".

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