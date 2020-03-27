أعلنت السلطات الأردنية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 235 إصابة، في ظل تماثل 16 حالة للشفاء.
وكانت السلطات الأردنية أعلنت عن حزمة من الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، "عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، بسبب كثرة الإصابات فيها".
وأوضح العضايلة أن "القرار جاء حمايةً للمناطق الأخرى داخل هذه المحافظة، والتي لم يتمّ الاشتباه بحالات إصابة فيها"، مشدداً على أن "الحكومة تستمرّ بالتعاون مع القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، على إيصال الخدمات الضروريّة لمناطق العزل".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأردنية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.