البابا: الأطباء والممرضون وكل المتطوعين الذين يرعون المرضى يعملون على تخليص البشرية من الآلام

أكد ​البابا فرنسيس​ خلال تأديته الصلاة من اجل العالم على نية انهاء وباء ​فيروس كورونا​، أن "الاطباء والممرضين والممرضات وكل المتطوعين والكهنة والرهبان الذين يقفون الى جانب المرضى يعملون على تخليص البشرية من الآلام"، آملا أن "تنزل علينا بركة الرب في هذه العاصفة التي تضرب العالم".

وتابع البابا :"أيها الاب القدير والرحوم انظر الى حالتنا المتألمة وقوّي ابناءك وافتح قلوبنا على الرجاء حتى نعيش في داخلنا حضورك وحضور الأب والابن والروح القدس"، معتبرا ان "هناك الكثير من الظلام في ساحاتنا ومدننا وهناك صمت يشل كل شيء"، مؤكدا "اننا يجب ان نكون سوية، ومن السهل جدا ان نتواجد الى جانب بعضنا حول ​المسيح​".

وراى البابا "اننا في هذا العالم نعتقد أنفسنا اقوياء، وظننا اننا سنبقى اصحاء في عالم مريض، فيا رب نحن نستغيث ونطلب الايمان ونحن نؤمن بك ونتقرب اليك في هذا الصوم، وكلنا مدعوون لعدم زرع الخوف بل العمل على اعطاء الرجاء، فبداية الايمان ان نعرف اننا بجاجة الى الخلاص، وندعو الرب ان يدخل الى سفينة حياتنا، فالرب يعطينا القوة والحياة مع الله لا تموت ابدا، كما ان الله يدعونا في وقت المحنة للتضامن والعيش باخوة فيما بيننا".