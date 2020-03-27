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رئيس الوزراء الأردني يدعو المواطنين للمبادرة إلى طلب الفحص الطبي

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طلب رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، من المواطنين الذين خالطوا مصابين ب​فيروس ​، "المبادرة إلى طلب الفحص الطبي والتأكد من وضعهم.

وشدد الرزاز، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" مشدداً على أن "كل من يبادر من تلقاء نفسه لطلب التشخيص الطبي، في حال مخالطة أي مصاب، أو الشعور بأعراض المرض، هو بطل وقدوة في عين كل أردني".

من جهته، أكد ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر، في وقت سابق، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 235 حالة، بعد تسجيل 23 حالة جديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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