الحكومة البريطانية: وجهنا بإنشاء مستشفيات إضافية في مدن لمواجهة كورونا

أشار مسؤزولون في ​الحكومة البريطانية​، إلى أن "الحكومة وجّهت بإنشاء مستشفيات إضافية في مدن عدة في البلاد، لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت المسؤولون، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "المستشفيات البريطانية تحتوي على أكثر من 6 آلاف شخص مصاب بكورونا"، موضحةً أن "4 آلاف سرير جاهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا، وهناك ألف سرير قيد التجهيز بشكل إضافي".

كما شدد المسؤولون على أن "الحكومة سنجري فحصا شاملا للفيروس، وسنبدأ بالعاملين في القطاع الصحي".

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، إصابته بفيروس كورونا بعد أن ظهرت لديه أعراض خفيفة خلال الساعات الـ 24 الماضية".