شكرا لقرائتكم خبر عن "ترتر الشريف" هاشتاج جديد يفضح أكاذيب الهارب الإخوانى عبد الله الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #ترتر_الشريف بين المواضيع الـ5 الأكثر تفاعلا عبر موقع تويتر، وذلك لكشف أكاذيب الهارب عبد الله الشريف، وفضح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب هذا الكاذب الهارب .



ترتر الشريف

وخلال الساعات الماضية دار جدل بين الهارب الإخواني عبدالله الشريف والإعلامية أمل عبدالله، والتى نشرت هاشتاج باسم "ترتر الشريف" ردا على حلقة عبدالله الشريف التي حملت اسم "الاختيار"، قائلة إنه كان عليه أن يسمى حلقته بـ"الاستحمار"، في إشارة إلى مسلسل "الاختيار" الذي يخلد بطولة الشهيد أحمد منسي ويكشف إجرام هشام عشماوي والتي حاول المدون الشريف الاستهزاء بالمسلسل الذي يخلد بطولة المنسي .

وفضحت أمل عبد الله، أكاذيب الإخواني الهارب عبدالله الشريف، بشأن الإرهابي هشام عشماوي، الذي تم إعدامه بعد ثبوت جرائمه الإرهابية ضد المصريين.

وقالت أمل عبد الله: "في الوقت الذي يسطر شبح فيروس كورونا المستجد على العالم بأكمله، وسط نشر الكثير من الشائعات وتكذيبها من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ظهر فيروس أخطر ملايين المرات من (كورونا)، أسمه الحركي (عبد الله الشريف).. لكن تسهيلا على السادة المستمعين والمشاهدين تسميته بـ (ترتر)، بما يتوافق مع طبيعة عمله كـ"صبي راقصة".

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امل عبد الله

وفي فيديو عبر صفحتها قالت فيه :""ترتر قام الأسبوع الماضي وتحديدا بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، بنشر فيديو مضلل يحاول من خلاله جعل الإرهابي عشماوي بطل قومي، بالكذب والافتراء".

وواصلت أمل عبد الله في كشف إدعاءات الأجير الهارب عبد الله الشريف :" ترتر أشار في بداية الفيديو الخاص به، إلى أن الإرهابي عشماوي، خرج من الخدمة عام (2011) بمحاكمة عسكرية، لأنه كان يحمل مصحفًا، ويوقظ زملاءه للصلاة الفجر والحقيقة أن هشام عشماوي خرج طبي عام (2006) عندما تم عرضه على لجنة الكومسيون الطبي، واكتشف أنه غير لائق لإكمال خدمته في القوات المسلحة، عندها أخذ كل مستحقاته، وكان يصرف معاشه كل شهر حتى توقف عام (2013)، عندما ثبت ضلوعه في عدد من العمليات الإرهابية وعدائية ضد القوات المسلحة، وفقا لشهادة المحامي الخاص به.

وأوضحت أن "ترتر" يدعي أن عشماوي، كان ضابط صاعقة ذو كفاءة عالية، وتم إرساله إلى شمال سيناء لكفاءته القتالية، منوهة بأن عام (2011) كان حرس الحدود والأمن المركزي هما فقط المسموح بهم في شمال سيناء، ولم يتم إرسال قوات من الصاعقة في ذلك الوقت، موضحة أن ترتر جميع مصادره مضللة وكاذبة، كما أن فريق عمله الذي ينفق عليه أموالا طائلة فاشل في جمع المعلومات، ولكن "ترتر" يعتقد أن كذبه سيصدقه الجميع"

ولاقى فيديو الإعلامية أمل عبد الله تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذى فضح أكاذيب الهارب عبد الله الشريف، وفندت كل ما يروجه من إدعاءات مستمرة ضد الدولة المصرية لصالح تركيا وقطر.