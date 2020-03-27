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نحو ألف وفاة في إيطاليا

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روما: أعلنت إيطاليا الجمعة تسجيل ما يقرب من ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية في البلاد والعالم، بحسب الأرقام الرسمية للدفاع المدني.

وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134، أي بزيادة 969 حالة منذ الخميس. ورغم ذلك، تواصل وتيرة انتشار العدوى في التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا بـ7,4 بالمئة (86498 بالاجمال)، وهي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من شهر.

وكانت الحصيلة الأعلى السابقة قد سجّلت في إيطاليا ايضا في 21 آذار/مارس (793).

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وتعدّ لومبارديا المنطقة الأكثر تضرراً بتسجيلها اكثر من نصف وفيات البلاد (5402 وفاة من أصل 37298 إصابة)، تليها اميليا-رومانيا (1267 وفاة من أصل 11588 إصابة).

وأعلن مفوض الحكومة المكلف ملف أزمة المستجد دومينيكو اركوري، "إنّه وباء غير مسبوق".

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