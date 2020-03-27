فرنسا تمدّد العزل التام حتى 15 ابريل

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باريس: أعلنت فرنسا تمديد قرار العزل التام بحق جميع الموظفين غير الأساسيين إضافة إلى إجراءات الإغلاق الواسعة للمتاجر وغيرها حتى 15 نيسان/ابريل في إطار جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفاد رئيس الوزراء إدوار فيليب من القصر الرئاسي في باريس "بالاتفاق مع الرئيس، أعلن اليوم تجديد فترة العزل لأسبوعين إضافيين. بالطبع سيتم تمديد هذه الفترة مجددا إذا استدعت الظروف ذلك".
وأشار إلى أنّ المجلس العلمي المكلف بإرشاد الحكومة "يقدّر الفترة (اللازمة) للعزل بستة أسابيع على الأقل"، ولكن "من المبكر التيقن من ذلك".
وأوضح أنّه "في ختام الأيام العشرة الأولى للعزل، من الواضح أننا لا نزال في بداية الموجة الوبائية".
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