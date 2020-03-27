شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار ينشر بروتوكول تشخيص كورونا بالتعاون مع الحزب الحاكم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا، أكد فيه أنه فى ضوء التعاون المُستمر والوثيق بين حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، والحزب "الشيوعى الصينى" الحاكم، تفضل الأخير بإرسال نص البروتوكول الصحى الخاص بالالتهاب الرئوى التاجى (كورونا) الصادر عن اللجنة الوطنية للصحة وإدارة الدولة الطب الصينى التقليدى.

وأكد حزب المصريين الأحرار، قيامه بدوره فى خدمة الدولة المصرية فى مواجهة الوباء، ويقوم الحزب بنشر هذا البروتوكول لخدمة الأطباء فى المهمة الإنسانية وانجازا للوقت وأدخارًا لجهودهم المضنية في مكافحة الوباء.

ويتضمن البروتوكول سُبل السيطرة الوقائية والطبية تدابير العلاج لإحتواء ومنع تصاعد انتشار الوباء في دولة الصين، وفق تجربة فعلية قد تساهم بصورة كبيرة في احتواء الأزمة داخل مصر.

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من جانبه، أكد الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، إن المصريين الأحرار يبذل كافة الجهود داخليا وخارجيا لتعضيد دور الدولة المصرية والحكومة لمحاصرة الوباء القاتل، ولاسيما الاستعانة بالتجارب الناجحة في الحد من استشراء الوباء على غرار الصين.

وأضاف، أن الحزب لن يدخر جهدا أو سبيل لخدمة الوطن، بوازع وطنى وتحقيقا للدور الحقيقى للأحزاب فى خدمة البلاد، وأوضح أن البروتوكول الوارد ترجم للعربية لتعميم الفائدة، وجار تجهيز ترجمة بصورة مبسطة ليكون فى متناول الجميع.