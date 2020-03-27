شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد 12 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، أول جلسة حلف يمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، يوم الأحد الموافق 12 أبريل المقبل، برئاسة رجائي عطية نقيب المحامين، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

تعقد الجلسة بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

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ومن المقرر أن تعلن نقابة المحامين أسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين، في بداية شهر أبريل المقبل، فور الانتهاء من تحضير الكشوف.

و نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.