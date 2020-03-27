محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
شهدت غالبية شوارع مدن ومراكز وأحياء وقرى محافظة سوهاج؛ اليوم الجمعة؛ التزاما من المواطنين بقرار حظر التجوال في يومه الثالث؛ إذ بدت الشوارع خالية تماما من المواطنين؛ إلا من قوات الشرطة لمتابعة تطبيق القرار.
وشهدت شوارع مدن المحافظة انتشارًا أمنيًا من قِبل قوات الشرطة لمتابعة تطبيق قرار الحظر، وضبط المخالفين لتوقيع العقوبة عليهم.
وقال محافظ سوهاج، إنه جرى إذاعة قرار الحظر من خلال الإذاعات المحلية بمراكز ومدن وقري المحافظة، لتذكير المواطنين بالقرار، والذي لاقى استجابة كبيرة من أهالي وأبناء المحافظة، معربًا عن تقديره لاستجابة المواطنين وأنهم على قدر المسئولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انتشار أمني بشوارع سوهاج والشوارع تخلو من المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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