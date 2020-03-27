محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي: خلال ثالث أيام الحظر.. واصل أهالي محافظة الوادي الجديد، الالتزام بقرار حظر التجول بداية من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا. فيما التزمت كافة المراكز التجارية ومنافذ البيع والمولات والمقاهي والكافتيريات والأسواق والمحال الحرفية والأنشطة المختلفة بقرار الحظر، منذ صباح اليوم الجمعة بإغلاق منافذها، فيما واصلت المخابز والصيدليات ومحلات البقالة والسوبرماركت أعمالها تنفيذا لبنود القرار بالغلق التام يومي الجمعة والسبت. ونشرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع رؤساء المراكز الخمسة القوات على كافة الطرق العامة والداخلية والطرق السريعة التي تربط بين المحافظات والمراكز من خلال الإدارة العامة للمرور بالوادي الجديد ومديرية الأمن، فضلا عن تكثيف الدوريات، والتنبيه على حظر التجوال من خلال الوحدات القروية بالمراكز، للتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر، وسيتم نشر خدمات متحركة وثابتة في أوقات الحظر لضبط المخالفين، كما كثفت الأجهزة الأمنية خدماتها لتأمين المنشآت الهامة والحيوية خلال ساعات الحظر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شوارع الوادي الجديد خالية من المارة خلال ساعات الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.