الجزائر تتابع إمكانيّة تسلل مقاتلين إليها بين مواطنيها العالقين في تركيا

وكالات- وضعت الجزائر شروطا لإعادة مواطنيها العالقين في تركيا، مؤكدة أنها إتخذت كل التدابير اللازمة للتكفل بهم بالتنسيق والتعاون مع سلطات هذا البلد.

وطمأنت وزارة الخارجية في بيان أمس، الخميس 26 مارس 2020، المواطنين العالقين وأسرهم بأنه ستتم إعادتهم إلى أرض الوطن بعد التأكد من هوية الكثير من منهم.

وأوضح ذات المصدر أنه "سيتم التأكد من هوية كل العالقين الذين يزداد عددهم يوميا بشكل يثير الريبة والتساؤل"، مشيرا بأن "الكثير منهم لا يحوزون لا على تذاكر السفر ولا حتى على وثائق سفر رسمية" .

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وذكرت الخارجية الجزائرية في بيانها أنه تم إجلاء كل المواطنين العالقين في تركيا وعددهم 1811 من خلال تخصيص ست طائرات لهم.

يذكر أن عددا كبيرا من الدول أرسلت رحلات طيران لإعادة مواطنيها من الخارج، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم تستبعد مصادر متابعة للشأن الدولي، أن يكون موقف الخارجية الجزائرية مرتبط بمخاوف من محاولة إستغلال مقاتلين في الجماعات المسلحة في سوريا الوضع، ومحاولة الدخول إلى الجزائر رفقة المواطنين "العاديين".