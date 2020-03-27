موسكو تطلق أكبر مستشفى للعلاج من كورونا في روسيا

افتتح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أكبر مستشفى في العاصمة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. والمركز الطبي الجديد تم تجهيزه في أحد أكبر المراكز الطبية الحديثة في موسكو وهو مستشفى "فيلاتوف" رقم 15 الواقع في جنوب شرق العاصمة، حيث حولت 3 من أجنحته لاستقبال الإصابات بفيروس كورونا. 15 الواقع في جنوب شرق العاصمة، حيث حولت 3 من أجنحته لاستقبال الإصابات بفيروس كورونا. وقال سوبيانين: "يستمر في موسكو العمل على تخصيص أسرة جديدة لمواجهة كورونا، واليوم ندخل في الخدمة أكبر المستشفيات لعلاج مصابي كورونا يتسع لـ1300 سرير و110 أسرّة في قسم العناية المركزة". كورونا، واليوم ندخل في الخدمة أكبر المستشفيات لعلاج مصابي كورونا يتسع لـ1300 سرير و110 أسرّة في قسم العناية المركزة". وأضاف أن عدد كوادر المستشفى سيبلغ 2700 شخص، وأنه سيصبح أكبر مركز طبي في روسيا للعلاج من فيروس كورونا، حيث تم تزويده بـ146 جهازا للتنفس الاصطناعي.

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