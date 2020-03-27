وزارة الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلادنا

أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاثة التي كان أُعلن عنها في الأيام الماضية، وتوفيت إحداها.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن تقارير الوضع الوبائي أشارت إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة، لافتة إلى أن عدد حالات الاشتباه

بمراكز العزل بالسودان، حتى يوم أمس بلغت 77 حالة اشتباه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت أن عدد من أكملوا فترة الحجر الصحي (14 يوما)، منذ قدومهم إلى السودان من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، بلغ 2176 شخصا

تمت متابعة 1415 شخصا منهم بنسبة 64٪ .قررت السلطات المعنية فى السودان، اليوم الخميس تعليق حركة مركبات النقل العامة والخاصة بين الولايات تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية، قد ذكرت أن السودان أفرج بالأمس عن 4217 سجينا كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة فى ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم فى إطار الإجراءات الاحترازية.