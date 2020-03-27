أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاثة التي كان أُعلن عنها في الأيام الماضية، وتوفيت إحداها.
وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن تقارير الوضع الوبائي أشارت إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة، لافتة إلى أن عدد حالات الاشتباه
تمت متابعة 1415 شخصا منهم بنسبة 64٪ .
وأوضحت أن عدد من أكملوا فترة الحجر الصحي (14 يوما)، منذ قدومهم إلى السودان من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، بلغ 2176 شخصا
قررت السلطات المعنية فى السودان، اليوم الخميس تعليق حركة مركبات النقل العامة والخاصة بين الولايات تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية، قد ذكرت أن السودان أفرج بالأمس عن 4217 سجينا كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا، وأكدت وزارة الصحة فى ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم فى إطار الإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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