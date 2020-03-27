شاهد.. كيف توقع بوريس جونسون إصابته بكورونا قبل أسبوع

قبل أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، أمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإغلاق تام للبلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، يُمنع خلالها الخروج من المنازل لمدة 3 أسابيع.
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ووصف جونسون، في خطاب له مساء يوم الإثنين الموافق 23 مارس الجاري ، الفيروس بأنه "أكبر تهديد" واجهته المملكة المتحدة منذ عقود، مُضيفا أنه يتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد "البقاء في منازلهم" من أجل وقف نمو كوفيد-19، وحماية نظام الرعاية الصحية.
وأضاف جونسون، فى خطابه المرعب، حسبما نقلته وسائل الإعلام العالمية أن : "الفيروس أكثر خطورة من الأنفلونزا الموسمية، وسيصاب به المزيد من الناس"، وحذر رئيس وزراء بريطانيا من أن "المزيد من العائلات ستفقد أحباءها" ،ليُصاب جونسون وهو أحب الأشخاص في عائلته.
وقال جونسون: "بدون جهد وطني ضخم لوقف نمو هذا الفيروس، ستأتي لحظة لا يمكن فيها لأي خدمة صحية في العالم أن تتكيف (مع الظروف)... لن يكون هناك ما يكفي
وأشار رئيس وزراء بريطانيا إلى أنه سيُسمح للناس بمغادرة منازلهم لأغراض محدودة، هي: "التسوق للحصول على الضروريات الأساسية، في حالات نادرة بقدر الإمكان؛ شكل واحد من التمارين يوميًا - على سبيل المثال الجري أو المشي أو الدراجة - بمفردك أو مع أفراد أسرتك".
إضافة إلى شراء الاحتياجات الطبية، لتقديم الرعاية أو لمساعدة شخص ضعيف؛ والحركة من وإلى العمل، لكن فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية ولا يمكن القيام به من المنزل، حسب قوله.
وحذر جونسون أنه: "إذا لم تُتبع القواعد، فإن الشرطة ستكون لها السلطات لتطبيقها، بما في ذلك الغرامات وتفريق التجمعات" بالقوة.
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