خادم الحرمين يعلن تضامن ووقوف المملكة مع إيطاليا



أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا، برئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، ورئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة الـ20 في تجاوز أزمة كورونا العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره. من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة. من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيداً بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

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