مسؤول إيطالي يحذر: لم نصل بعد إلى ذروة وباء كورونا

حذر سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا، اليوم الجمعة، من أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا.

جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.

وقال في مؤتمر صحفي «لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها».

ومع ذلك، أضاف بروسافيرو أن هناك «دلائل على تباطؤ» في أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة. وبعدها، ستشهد الحالات الجديدة اتجاهاً ملحوظاً للانخفاض.

وأضاف مخاطباً الإيطاليين «عندما يبدأ التراجع، سيعتمد حجمه على سلوككم»، مشيراً إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضها الإغلاق الحكومي.

وتعدّ إيطاليا التي سجّلت الوفاة الأولى في نهاية فبراير الماضي، الدولة الأكثر تضرراً لناحية حصيلة الوفيات مع بلوغها 8165 وفاة من أصل 80539 إصابة. وقالت السلطات الإيطالية إنّ 9362 شخصا تماثلوا للشفاء.

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