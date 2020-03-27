التحالف يسقط طائرات حوثية أطلقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مارس 2020 08:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مارس 2020 08:11 مساءً - مشاركة

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت، صباح الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها ميليشيات الحوثي.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت تلك الطائرات باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) ومدينة (خميس مشيط) في المملكة العربية السعودية، وفق ما أوردت وكالة “واس”.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

وسقطت بعض المقذوفات الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.