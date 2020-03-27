الدكتور شهبي يضع مصحته كاملة رهن إشارة السلطات لمواجهة الجائحة

في خطوة إنسانية، وضع الدكتور محمد شهبي، أخصائي العيون الشهير، مصحته الخاصة “أنوال” رهن إشارة السلطات للاستفادة من خدماتها، والمساعدة على تدبير الجائحة.

المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن الدكتور شهبي، وضع المصحة المتخصصة في طب العيون، بكل تجهيزاتها، وطاقمها، بيد السلطات، لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا العمل الإنساني، في ظل المناشدات التي وجهتها أطر طبية من مناطق مختلفة، تشتكي قلة الإمكانات المرصودة لمواجهة الجائحة.

وأضيفت هذه الخطوة، إلى مجموعة من المبادرات الإنسانية الأخرى التي عبر عنها أطباء ورجال أعمال، لمساندة السلطات في تدبير وتجاوز هذه المحنة.