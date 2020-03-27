70 بالمائة من الإصابات بفيروس كورونا في المغرب سجلت بـ5 مدن- اللائحة

كشفت وزارة الصحة، عن توزيع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد حسب الأقاليم بالمغرب، وقالت إن الدار البيضاء عرفت تسجيل 102 حالة من بين الـ333 حالة المؤكدة حتى مساء اليوم الجمعة.

وجاءت مدينة مكناس ثانية في الترتيب بـ45، ثم مراكش بـ44، فالرباط بـ27، ثم فاس بـ17.

وتؤكد المعطيات المعلن عنها مساء الجمعة، أن 70 بالمائة من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المغرب، حتى مساء الجمعة، توجد بخمس مدن كبرى، وهي الدار البيضاء ومكناس ومراكش ثم الرباط وفاس.

وبخصوص التوزيع الجغرافي الجهوي، لا زالت جهة الدار البيضاء سطات، على رأس الجهات التي تضم أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعدما وصل العدد الإجمالي للمصابين وطنيا بالفيروس إلى 333 حالة، حتى السادسة من مساء اليوم الجمعة.

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وقالت الوزارة مساء اليوم الجمعة، إن أعداد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ في جهة الدار البيضاء سطات 104 حالة، تليها جهة فاس مكناس بتسجيلها 63 حالة.

وارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا قي جهة الرباط القنيطرة إلى 56، وفي جهة مراكش آسفي إلى 51 حالة، كما وصل عدد المصابين في جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 23 شخص، وفي جهة سوس ماسة 11 أشخاص، وفي جهة الشرق سجلت ثلاث حالات، وسجلت 9 حالات ثم خنيفرة بني ملال سجلت حتى مساء الجمعة، 7 حالة إصابة.

وبلغت عدد الإصابات في جهة درعك تافيلالت إلى 5، وبجهة كلميم واد نون سجلت إصابة واحدة.

ولازالت الجائحة تبتعد عن أقاليم الصحراء، ولم تسجل أي إصابة بجهية الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء.