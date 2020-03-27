ارتفاع نسبة الإصابات المحلية بكورونا إلى 57% من مجموعة الحالات المؤكدة بالمغرب

قالت وزارة الصحة، إن نسبة حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا، ارتفعت لتصل إلى 57 بالمائة بينما الحالات الوافدة أصبحت تشكل 43 بالكائة من مجموع الحالات المؤكد إصابتها حتى مساء اليوم الجمعة.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 333 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل 58 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة، في التصريح الصحافي اليومي، حول الحالة الوبائية بالمغرب، المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا”، عن تسجيل 11 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.