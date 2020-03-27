كشفت وزارة الصحة قبل قليل، في التصريح الصحافي اليومي، خول الحالة الوبائية بالمغرب، المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا”، عن تسجيل 11 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.
وقالت الوزارة، إن أسباب الوفاة تتعلق إما بعامل السن أو بعامل الإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 حالة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى .. حالة.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 233 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل 58 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” إلى 21 في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.