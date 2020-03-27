عاجل.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس “كورونا” إلى 21 في المغرب

كشفت وزارة الصحة قبل قليل، في التصريح الصحافي اليومي، خول الحالة الوبائية بالمغرب، المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا”، عن تسجيل 11 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن أسباب الوفاة تتعلق إما بعامل السن أو بعامل الإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 حالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء من المرض ارتفع إلى .. حالة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 233 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل 58 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.