عاجل.. تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 333 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى … حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل … حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة، في تصريح صحفي مباشر، عن أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ … حالة.

وأمس الخميس، بدأت حالات الإصابة ترتفع أكثر في المفارب، مسجلة ارتفاعا بـ50 حالة في يوم واحد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.