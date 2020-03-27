أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى … حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل … حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.
وكشفت الوزارة، في تصريح صحفي مباشر، عن أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ … حالة.
وأمس الخميس، بدأت حالات الإصابة ترتفع أكثر في المفارب، مسجلة ارتفاعا بـ50 حالة في يوم واحد.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 333 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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