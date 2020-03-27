أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، تمديد “الحجر الصحي” في البلاد، لمدة أسبوعين إضافيين ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وقال فيليب إن تقييد حركة الفرنسيين، سيستمر لمدة أسبوعين إضافيين من يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، وبالتالي تأجيل تاريخ إنهاء الحظر إلى 15 أبريل المقبل.
وأوصت هيئة تدبير أزمة “الجائحة”، باستشارة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ “6 أسابيع على الأقل من الحبس”، مع ‘ضمان “ألا تؤدي عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حالة أزمة جديدة”.
وبدأت السلطات الفرنسية، الثلاثاء الماضي، تنفيذ قرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويأتي إقرار فرض الحجر الصحي في فرنسا بعدما قال الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إن بلاده تواجه حرباً صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعياً الفرنسيين إلى التضامن والتعبئة لأجل تطويق الوباء.
ورغم الإجراءات الاحترازية الصارمة التي أعلنتها فرنسا بشأن فيروس كورونا، سجلت السلطات ارتفاع عدد الوفايات إلى أزيد 1690 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بـ 16 بالمئة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز 29150 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر مع تصاعد أعداد ضحايا “الجائحة”.. فرنسا تمدد فترة “الحجر الصحي” الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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