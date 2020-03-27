وثائقي: "منديل"... حكايات أطفال سوريين في شوارع اسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فيلم "منديل" الوثائقي الذي بثه "التلفزيون العربي"، يتتبع حكايات أطفال سوريين في أحياء وشوارع إسطنبول، الذين يبيعون المناديل الورقية للمارة في مناطق الزحام وإشارات المرور، ويسلط الضوء على هذه الظاهرة التي تعكس، في جزء منها، أزمات السوريين في المهجر والمنافي الاختيارية.

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