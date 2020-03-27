شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إيطاليا تسجل 919 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الجمعة 27 مارس 2020 صورة أرشيفية ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا اليوم الجمعة، 27/آذار/2020، بشكل غير مسبوق. وسجلت إيطاليا 5959 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 919 حالة وفاة جديدة. وبذلك يصل الإجمالي إلى 86498 حالة مؤكدة و 9134 حالة وفاة.

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