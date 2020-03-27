شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي: النظام الإيراني احتكر الإمكانات الطبية على الحرس الثوري والان مع التفاصيل

الجمعة 27 مارس 2020 مريم رجوي قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن يجب الضغط على النظام الإيراني من خلال نشاطات احتجاجية وضغوط دولية ليعيد الإمكانات الطبية والصحية التي خصصها حكرًا على قوات الحرس. وطالبت رجوي، عبر حسابها على تويتر، بوضع تلك الإمكانات تحت تصرف الأطباء والمستشفيات والمواطنين. وكانت رجوي طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الضغط على نظام الملالي في أسرع وقت لقبول بعثة دولية لزيارة سجن تبريز والاطلاع على مصير السجناء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجوي: النظام الإيراني احتكر الإمكانات الطبية على الحرس الثوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.