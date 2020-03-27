مسؤولون في الصحة البريطانية: ثلث المصابين بكورونا بلا أعراض

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

أكد مسؤولو صحة في المملكة المتحدة أن مليون شخص قد يرسل إليهم معدات فحص الأجسام المضادة، لتحديد ما إن كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد في غضون أسبوعين. وحذرت الصحة العامة في إنجلترا من أن نحو ثلث المصابين بالفيروس ربما لا تظهر عليهم الأعراض أبدا، لكن ربما يكونون قادرين على نقله للآخرين، بحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية. وبين المسؤولون أن العاملين بالمستشفيات الذين "لا تظهر عليهم أي أعراض" ربما يزيدون انتشار المرض، بسبب نقص المعدات الوقائية. والخميس، أعلن مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن مراجعة عاجلة لمعدات الوقاية الشخصية، وقال إنه توقع أن تكون "مهمة" في عدة نواحي. وشعر الأطباء أنهم مثل "حملان يساقون للذبح"، مع إرسال الكثير منهم لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بدون أي معدات وقائية. ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه السير سيمون ستيفن، رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن 4300 مريض مصاب بفيروس كورونا المسجد موجودون الآن في المستشفيات، من بينهم نحو 2000 في لندن. وذكر أن خدمات الصحة تواجه الآن تهديدا أكبر من الحرب العالمية الثانية في قتالها ضد الوباء. وقال مسؤولون بالفعل إن 3.5 مليون فحص تحدد ما إن كان الشخص قد أصيب بالفيروس من قبل ستعطى الأولوية بالنسبة لمن يعملون بالمستشفيات ودور الرعاية والمدارس.