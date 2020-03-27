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شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. تسجيل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
صورة أرشيفية
ذكرت السلطات الصحية الهولندية اليوم "الجمعة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 1172 حالة أو 16 بالمئة إلى 8603 حالات إلى جانب 112 وفاة جديدة. وتبلغ حصيلة الوفيات في هولندا الآن 546 حالة. وأفاد معهد الصحة الهولندي الوطني في تقريره اليومي أن هناك تباطؤا على ما يبدو في وتيرة انتشار الفيروس. وعبر عن أمله في أن يكون قادرا على البت "في غضون أيام" في فاعلية إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها التي جرى تطبيقها في منتصف الشهر الجاري في إبطاء انتشار الفيروس.
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