شكرا لقرائتكم خبر عن لومبارديا الإيطالية : 541 وفاة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثاني أعلى معدل في الإقليم حتى اليوم.
وأضاف المصدر أن عدد المصابين في الإقليم زاد 2409 حالات إلى 37298 شخصا، مشيرا إلى تسجيل 2543 حالة جديدة أمس
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