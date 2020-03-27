الهلال الأحمر: تعفير أكثر من 10 الاف موقع للوقاية من كورونا

وقالت الجمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقها ومكاتبها في بغداد والمحافظات تمكنت خلال الأيام الماضية من تعفير وتطهير اكثر من 10 الاف موقع ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا"، مبيناً أن "عمليات التعفير شملت الاسواق والمحلات والمناطق سكنية والمستشفيات والمؤسسات صحية والسجون والجوامع والمراقد".وبينت ان "المراقد التي تم تعفيرها شملت محيط العتبة العلوية المقدسة في النجف الاشرف ومحيط العتبتين الحسينية والعباسية في محافظة كربلاء المقدسة ومرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) والإمام أبو حنيفة النعمان والحضرة القادرية في العاصمة بغداد، فضلا عن عدد من المزارات الاخرى".

وأضافت الجمعية، أن "عمليات التعفير شملت أيضا المقرات والمواقع العسكرية للجيش العراقي والشرطة الاتحادية نظرا للتواجد المستمر فيها من قبل المنتسبين لتنفيذ قرار حظر التجوال"، مؤكدة أن "مكاتبها في بغداد والمحافظات في حالة استنفار دائمة".



وأوضحت الجمعية، أنها "تستخدم في حملاتها خزانات ومرشات متنقلة على سيارات تجوب الشوارع"، مشيرة إلى أن "عمليات التعفير ترافقها توزيع منشورات توعوية في طرق الوقاية من كورونا وحث المواطنين على البقاء في منازلهم باستخدام مكبرات الصوت وسيارات الإسعاف".